Elecciones en La Costa: Fuerza Patria venció con el 36,5% de los votos

Con una participación baja, que llegó al 56,58% del electorado habilitado a sufragar, en el partido de La Costa votaron cerca de 50 mil personas y el triunfo quedó para el peronismo: a través de Fuerza Patria el oficialismo del intendente Juan de Jesús recibió el respaldo del 36,5% de los votantes. La lista del justicialismo para el Concejo Deliberante la encabezó Gabriela Demaria, actual senadora bonaerense.

En segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza, con Marcela González como frente de lista, que cosechó el 24,51% de las boletas, y en tercera posición el espacio Somos Buenos Aires, liderado por Daniel López, que reunió el 19,02% de los sufragios.

Gustavo Caruso, vicepresidente del PJ en La Costa, expresó su satisfacción tras los resultados y valoró la “muy buena elección que se ha hecho por trabajar con mucho respeto y con mucha intensidad”.

El dirigente subrayó que el voto de la comunidad este 7 de septiembre “demuestra claramente que hay mucha gente que ya no piensa lo mismo que hace dos años atrás, cuando votó la propuesta de Milei creyendo que era un cambio”.

“Las promesas están incumplidas y la mejoría que se esperaba no se ha logrado: la economía no está bien, los servicios han subido una barbaridad y se ha resentido el sistema de salud, el sector de la discapacidad, los jubilados y el trabajo”, detalló en esa línea Caruso.