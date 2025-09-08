Elecciones en General Alvarado: por la mínima, Fuerza Patria venció a La Libertad Avanza
En el distrito gobernado por el justicialismo hubo un triunfo exiguo: 145 votos separaron a las dos principales fuerzas y el tercer espacio quedó a 600 sufragios de ganar.
Con una participación del electorado del 59,45%, en el partido de General Alvarado se vivió una asombrosa paridad que involucró a tres fuerzas políticas. La lista de Fuerza Patria liderada por Horacio Murowatz resultó la más elegida pero muy cerca se ubicó la de La Libertad Avanza y apenas detrás en tercer lugar la de Somos Buenos Aires.
Mientras que Fuerza Patria reunió el interés del 28,65% del padrón (6.510 votos), los candidatos a concejal de LLA encabezados por Nicolás Martínez de Vediase quedaron con el 28,01% de los sufragios (6.365 boletas).
Para el caso de Somos Buenos Aires, los guarismos arrojaron también cifras muy cercanas: con 5.908 votos, el espacio conformado por la UCR y los disidentes del PRO y encabezado localmente por Germán Barrios obtuvo el 26%.
En consecuencia, con los resultados registrados, Fuerza Patria obtendría tres bancas y la misma cifra de ediles sería para La Libertad Avanza. En el caso de Somos Buenos Aires, los concejales serían dos.
