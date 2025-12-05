Hay nuevo jefe de la policía comunal en General Alvarado

Este viernes el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, acompañado por el Secretario de Seguridad del municipio, Paulo Rodríguez, presentaron en comunicad al nuevo comisario inspector que asumió como jefe de la policía comunal en el distrito. Se trata de Octavio Rafael Olmedo, quien llega a la comuna en momentos de máxima tensión vecinal a partir de diferentes sucesos vividos en las últimas semanas, entre ellos, un violento robo a una familia de Miramar en el que fue atacado a golpes un hombre de 90 años.

Durante el encuentro, el nuevo funcionario policial abordó los lineamientos para mantener el trabajo conjunto y seguir fortaleciendo la seguridad en el distrito, en un marco de coordinación entre el gobierno municipal y las fuerzas bonaerenses.

El intendente, que había pedido una licencia rechazada por el Concejo Deliberante semanas atrás luego de que un grupo de vecinos ocupara el Concejo Deliberante en reclamo a las autoridades; le dio la bienvenida al nuevo comisario y manifestó su compromiso de seguir trabajando de manera articulada.

Olmedo, Ianantuony y Rodríguez en la reunión en Miramar.

El 19 de noviembre pasado numerosos residentes de Miramar se movilizaron hasta la sede de la municipalidad y decidieron intervenir en una sesión ordinaria del cuerpo legislativo distrital con pancartas, cacerolas y mucha indignación.

Previamente a la presentación del nuevo comisario, Ianantuony brindó una conferencia de prensa para informar que se habían duplicado los patrullajes en el distrito en un acto en el que estuvo acompañado por el superintendente de la policía en la región, Juan Olmos.