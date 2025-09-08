Atención conductores: hay un importante desvío en un sector de la Ruta 11

Los cambios en la circulación en un tramo de la Ruta 11 fueron informados este mediodía por Autopistas de Buenos Aires. Foto ilustrativa: @AU_BA_SA.

Desde este 8 de septiembre los conductores que circulen por la Autovía 11 deberán tomar un desvío en un tramo de la ruta provincial.

Este mediodía desde la dirección desde Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) informaron a 0223 que desde este lunes, por decisión de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, se comunicó que aquellos vehículos que circulen desde Mar del Plata con sentido hacia Pinamar serán desviados hacia la nueva calzada hasta llegar a la rotonda de Villa Gesell Norte, donde podrán retomar su camino por la antigua calzada.

En ese marco, la empresa estatal indicó que “el propósito de redireccionar el tránsito en cercanías a las áreas de trabajo es preservar la fluidez vehicular, reducir el impacto sobre la circulación local y garantizar condiciones seguras de trabajo y tránsito en el área de intervención”.

En este marco, se solicita a los usuarios y usuarias conducir con precaución y atender la señalización correspondiente.