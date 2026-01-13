Pasó 33 años sin reconocer a su hijo y ahora deberá comprarle una casa como indemnización

Nació en 1989 y durante 33 años su padre biológico no lo reconoció legalmente. Creció en lugares prestados junto a la madre, en contextos de vulnerabilidad, mientras su papá agrandaba su patrimonio ignorándolo por completo.

Ya adulto, decidió llevar adelante acciones legales contra su padre biológico por daños y perjuicios, y en el 2022 el hombre debió reconocerlo por el peso de la ley. Casi 4 años después, la Justicia decidió que deberán compensar los 36 años de ausencia.

En el reciente fallo, un juez civil de Tres Arroyos dispuso que el progenitor indemnice a su hijo legítimo con el valor de una vivienda y el costo de un tratamiento psicológico sostenido. Se trata de una sentencia por daño moral y psíquico y violación del derecho a la identidad.

Las consideraciones del fallo

En la resolución, el juez describe la infancia del joven como precaria. Según el informe, el chico creció en un hogar encabezado por su madre, trabajadora de casas particulares, y con el apoyo de los abuelos maternos para cubrir las necesidades básicas. La mujer en reiteradas oportunidades reclamó al progenitor para que asumiera su rol y reconociera al niño, pero nunca obtuvo resultados favorables.

Durante el proceso de investigación del caso se sumaron peritajes psicológicos y testimonios, que retrataron el impacto de la ausencia paterna en la vida del joven. La perito designada determinó la necesidad de un tratamiento terapéutico de al menos dos años. Según su informe, el demandante presenta sentimientos de desvalorización, inseguridad y carencias afectivas.

Para la indemnización, el juez tomó como referencia el valor promedio de una vivienda de dos dormitorios, de USD 65.000. La sentencia sostiene que la reparación debe permitir acceder a goces compensatorios acordes al perjuicio sufrido y por ello se sugirió la casa propia como manera de restituir.

También se le ordenó cubrir el tratamiento psicológico, el costo del litigio e intereses desde la notificación de la demanda.