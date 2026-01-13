Regresa el buen tiempo a Mar del Plata, pero no por mucho: el pronóstico para este miércoles

Desde la tarde, levantará viento del noreste en Mar del Plata.

Luego de un martes gris, con tormentas durante la madrugada y parte de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que la ciudad volverá a ver el sol y el regreso de las altas temperaturas desde este miércoles.

En primer lugar, el organismo prevé 20°, viento leve desde el este y cielo despejado para las últimas horas de esta jornada, y un incremento de temperatura para mañana.

Según el SMN, el miércoles comenzará agradable, con 24° por la mañana, ligeramente nublado y una brisa suave del norte, y la máxima alcanzará los 28°, por la tarde. Para quienes planeaban disfrutar de la playa, ese será el momento ideal.

Después de un martes sin sol, anunciaron una jornada con máxima de 28° y mínima de 18°.

En ese período, las nubes comenzarán ocultar cada vez más al sol y el viento soplará con mayor intensidad, ya que se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) del noreste.

En tanto a la noche, aunque no hay probabilidad de precipitaciones, el cielo terminará totalmente cubierto, el viento correrá con la misma potencia y el mercurio bajará tan solo a 23°.

Esa será la antesala a un jueves pasado por agua, para el que pronostican tormentas fuertes, mayormente durante la madrugada y la mañana.