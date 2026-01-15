"La Tasa Vial fracasó": el kirchnerismo presentó un proyecto para eliminarla

Punzante. El kirchnerismo recordó que el propio gobierno de Milei está en contra de la Tasa Vial que implementa la administración Pro en Mar del Plata.

A horas que el gobierno de Agustín Neme presente las nuevas ordenanzas Fiscal e Impositiva, el bloque del kirchnerismo elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para eliminar la Tasa Vial, al considerar que tras dos años de implementación no arrojó los resultados por los que había sido impulsada.

La iniciativa, que cuenta con la firma de los cuatro integrantes del espacio, entre ellos su presidenta Mariana Cuesta, plantea la derogación del artículo 83° de la Ordenanza Impositiva que en 2024 creó la Tasa de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal.

En el escrito, Unión por la Patria no objetó a la tasa en sí -que de hecho es aplicada por diversos intendentes del peronismo- sino la falta de resultados positivos en estos dos años, durante los cuales vecinos y turistas vienen pagando una alícuota del 3% sobre el precio del combustible líquido libre de impuestos. “La Tasa Vial que creó Montenegro fracasó y hay que eliminarla”, sentenció el espacio opositor.

El kirchnerismo objetó que en diciembre se haya usado la Tasa Vial para pagar sueldos y otras obligaciones.

“Los problemas vinculados con el estado de las vías transitables se replican en todo el territorio del partido de General Pueyrredon, muchos de los cuales no han recibido mejoramiento alguno en sus calles a partir de la aplicación de la Tasa Vial, tales como la ciudad de Batán”, sostuvo el bloque en los considerandos del proyecto.

Más directo fue un comunicado difundido a la par, donde esgrimieron que la existencia de la tasa “sólo puede justificarse si produce resultados concretos en la vida cotidiana de la ciudad”, donde sin embargo “la realidad, una vez más, mostró otra cosa”. En esa línea, ampliaron que “las calles no mejoraron. Por el contrario, están peor que nunca. Baches históricos, falta total de mantenimiento y barrios enteros abandonados muestran con claridad que la promesa no se cumplió. Pagamos más y las calles están peor”.

Desafectación y la contradicción con el gobierno nacional

En otro pasaje, Unión por la Patria apuntó contra la reciente aprobación de una ordenanza que habilitó a que el gobierno municipal, durante diciembre, pueda utilizar fondos afectados para otros fines distintos de aquellos para los que fueron creados. Entre ellos, la Tasa Vial. “La posible utilización de esos fondos con un fin diferente al que fuera estipulado en su creación siembra dudas sobre la legalidad del mismo, así como sobre la conveniencia de sostenerlo dentro del esquema tributario de la municipalidad”, manifestaron, en una advertencia sobre el impacto que podría tener el caso en el frente judicial que enfrenta la Municipalidad.

Precisamente, el bloque refirió a las distintas causas que en sede judicial objetan la Tasa Vial, entre ellas la del exdiputado libertario Guillermo Castello, cuyo caso llegó recientemente a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

En ese aspecto, el bloque opositor aprovechó para exponer la contradicción abierta entre la Tasa Vial impulsada por Montenegro y la postura en su contra del gobierno de Milei. “Durante 2025 el Ministerio de Economía de la Nación cuestionó el cobro de la tasa vial, al considerar que el recargo aplicado sobre el precio del litro de combustible resulta ilegal”, agregó, sumando también el Portal de Transparencia Tributaria Municipal recientemente presentado por el ministro Luis Caputo, donde expuso a General Pueyrredon como uno de los dos municipios que mayor Tasa Vial cobra en la Provincia.