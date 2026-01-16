Saltaron las alarmas en Boca: la oferta millonaria que llegó desde Europa por una de las figuras del "Xeneize"

El Xeneize recibió una propuesta concreta desde Europa por una de sus figuras, pero la dirigencia fue tajante y dejó en claro sus condiciones para negociar.

El mercado de pases de Boca Juniors se encuentra muy tranquilo tanto por las contrataciones como por las salidas importantes, pero en las últimas horas el nombre de Exequiel Zeballos produjo que saltaran las alarmas en el club por una importante oferta desde Europa. Tras una segunda parte del 2025 consagratoria, en la que se consolidó como el futbolista más desequilibrante del plantel y fue decisivo en partidos clave, el interés desde el exterior era cuestión de tiempo.

Spartak Moscú, uno de los clubes más poderosos del fútbol ruso, avanzó con una propuesta de 9 millones de euros por el extremo santiagueño. La respuesta desde Brandsen 805 fue inmediata: la oferta fue considerada insuficiente y no abrió siquiera una instancia de negociación. En Boca entienden que Zeballos tiene un valor de mercado mucho mayor y que hoy es una pieza irremplazable dentro del proyecto deportivo.

Juan Román Riquelme, junto a Marcelo “Chelo” Delgado, coincidieron en que el momento de Zeballos es inmejorable y que todavía tiene margen para seguir creciendo. En ese contexto, puertas adentro se fijó un piso claro: Boca solo escuchará ofertas que se acerquen o superen los 12 millones de dólares. Cualquier cifra por debajo de ese umbral será descartada sin análisis.

En Rusia tomaron nota de la negativa, aunque no descartan volver a la carga en los próximos días. Spartak Moscú evalúa mejorar la propuesta para acercarse a las pretensiones del Xeneize, sabiendo que el mercado europeo suele ofrecer oportunidades puntuales incluso con la temporada en marcha.

El recorrido de Zeballos en la Primera División no fue sencillo. Debutó en 2020 y su crecimiento estuvo marcado por lesiones que aparecieron en momentos clave, afectando su continuidad. Sin embargo, el 2025 representó un punto de inflexión: recuperado desde lo físico y fortalecido desde lo mental, se convirtió en una de las grandes figuras del equipo, primero con Miguel Ángel Russo y luego bajo la conducción de Claudio Úbeda.

Desde su estreno en Boca Juniors, el Changuito acumula 127 partidos oficiales, con 15 goles y 13 asistencias. Más allá de los números, su impacto en el juego fue determinante, al punto de ser la gran figura del último Superclásico, donde volvió a demostrar su capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno.

Con contrato vigente y sin urgencias económicas, Boca puede sostener una postura firme. La decisión está tomada: Zeballos solo se irá si llega una oferta acorde a lo que representa dentro y fuera de la cancha. Mientras tanto, en el Mundo Boca disfrutan de su mejor versión y apuestan a que siga siendo una de las banderas del equipo.