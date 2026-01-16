Encontraron cocaína en un yogur que una visita intentó meter en un penal de Mujeres

Son muchos y frecuentes los intentos de ingresar drogas en cárceles, unidades penitenciarias y comisarías. Las visitas de los presos han utilizado métodos de lo más ingeniosos para lograrlo y, muchas veces, hasta graciosos.

En esa línea es que la Policía terminó imputando a una joven que intentó entrar cocaína a un Penal de Mujeres dentro de un paquete cerrado sumergido en un pote de yogur.

Fue en un control de rutina realizado en la Unidad de Detención 16 de Neuquén durante la jornada del jueves. La Policía secuestró más de dos gramos de cocaína, que estaba dentro de un envoltorio.

Cómo descubrieron la droga dentro del yogur

Un empleado del servicio penitenciario hacía la requisa de rigor que se efectúa normalmente sobre cada elemento que va a entrar al Penal, cuando advirtió que uno de los alimentos que había traído una visita estaba abierto.

Era el yogur. Tras notar la rotura en la tapa, el empleado notó que un envoltorio flotaba en el espeso líquido. Ante el hallazgo, se dio intervención al Departamento Antinarcóticos. Los efectivos realizaron el análisis de la sustancia delante de la visita y constataron que se trataba de cocaína, con un peso aproximado de 2,4 gramos.

La sustancia fue secuestrada y se le iniciaron actuaciones a la mujer por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737.