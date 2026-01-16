Nuevo parte de Bastián: cómo está el nene que chocó en Pinamar

Bastián, el niño de 8 años que sufrió un grave choque frontal entre una camioneta y un UTV en Pinamar y que fue trasladado a Mar del Plata en un helicóptero sanitario, continúa internado en el Hospital Materno Infantil (Hiemi).

Desde la institución brindaron un nuevo parte sanitario con su estado de salud y detallaron cómo fue el ingreso: "En el día de ayer se realizaron estudios complementarios para terminar de evaluar su estado", manifestaron fuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

"En las primeras actuaciones se lo estabilizó y compensó para realizarle una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen hallándose múltiples fracturas de cráneo. Posteriormente a la evaluación, el equipo de neurocirugía colocó una válvula de control de presión intracraneal para monitorear presiones elevadas en quirófano sin complicaciones", indicaron.

Además, adelantaron que "el ingreso a quirófano para la exploración y el cierre abdominal será según su evolución".

Cómo fue su llegada a Mar del Plata

El caso conmocionó a todo el país. Luego del siniestro, se decidió el traslado a Mar del Plata para una atención más compleja. Para que el menor ingrese al quirófano, debió ser llevado en la aeronave “bajo estrictas medidas de cuidado” y con seguimiento del centro de salud marplatense. Coordinado por el sistema de emergencias del Ministerio de Salud bonaerense, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) aguardó la llegada de Bastián en el helipuerto de la Base Naval, para luego conducirlo hasta el nosocomio local.

Según informaron fuentes hospitalarias a 0223, el menor accedió junto a un terapista del Hiemi, quien lo acompañó durante la derivación al hospital y determinó su ingreso a terapia intensiva, sin la necesidad de una atención en el shock room.