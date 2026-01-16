Vox Popurri, una amistad que surgió de la música y no para de crecer

Cuando en 2022 Tamara Prato, Judith Morales y Camila Suero le dieron forma a Vox Popurri no imaginaron lo que vendría. En tres años, el trío sumó más de 25 millones de reproducciones en plataformas y redes sociales, fue la revelación del año y sumó fechas en la calle Corrientes. Ahora, en medio de la temporada que las tiene como una de las preferidas del público confirmaron su primera función fuera del país. En diálogo con 0223, las integrantes de Vox Popurri recordaron sus inicios y se mostraron expectantes por lo que viene.

“Fanfarria en realidad es un reestreno pero con un montan de otros condimentos, modificaciones, canciones nuevas y se siente como un estreno, como algo nuevo. Es un Fanfarria 3.0”, dicen mientras sostienen que el 2025 fue, para ellas vivir “una sorpresa tras otra y todas oportunidades hermosas”.

“Vox Popurri” nació en 2022 porque tenían ganas de hacer algo “relacionado con las armonías y la música vocal que es un poco lo que nos identifica más allá de nuestra formación”, recuerdan. “Empezamos a probar haciendo reversiones y luego naturalmente fuimos incorporando el humor y lo probamos en el escenario”, cuentan tras señalar que si bien ellas son las caras visibles de la propuesta, el equipo de Vox Popurri se completa con Agustina Suero, Nacho Corva y Mariano Magnífico.

“Hubo un verano, en 2023 antes de armar la temporada 23-24, uno o dos meses antes, caen Nacho y Cami y nos presentaron la propuesta de hacer sketches. Dejé mucha masa encefálica ese verano”, recuerdan con humor al tiempo que indicaron que ese fue el germen de lo que viven en la actualidad como equipo creativo.

Vox Popurri tiene en sus redes sociales muchos comentarios elogiosos y más de uno coincide en que el trío se asemeja a Les Luthiers “Son la versión femenina de Les Luthiers” escribió más de un internauta. Consultadas al respecto, las tres coinciden: “Pesa, si claro que pesa porque las tres somos fanáticas de ellos, los tenemos como referentes y deja la vara muy alta”, reflexionan.

“Siempre estuvo esa comparación y dijimos ¡qué difícil!, qué vara tan alta. No sé si presión, pero entendés que si vos mamaste eso desde chico, se va a ver reflejado a la hora de crear, no es consciente ni con intención. Lo que nos hacía reír fue lo que incorporamos”, dicen

Entre sus contenidos más virales se destacan “Fin de Año”, “Tango de fin de mes”, “Modo Abuela” y “Zamba pa’ estornudar”, todos con millones de visualizaciones.

*Vox Popurri se presenta los domingos de enero y febrero a las 21 en la sala Melany. Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro (San Luis 1750).