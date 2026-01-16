Riego de plantas, introspección y meditación: la nueva vida de Christian Petersen

La recuperación de Christian Petersen a poco más de un mes de su descompensación en el volcán Lanín marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. Desde el primer día tras recibir el alta médica, el reconocido chef mostró a sus seguidores la intimidad de su proceso de sanación. Eligió el contacto con la naturaleza y el refugio del campo, y acompañado en cada paso por su esposa, Sofía Zelaschi.



El episodio que cambió la rutina de Petersen ocurrió durante una excursión al volcán Lanín el pasado 12 de diciembre, cuando sufrió una descompensación que requirió internación. La noticia sacudió al entorno cercano y a sus seguidores, que se mantuvieron atentos a la evolución del empresario. Tras días de incertidumbre, recibió el alta médica el pasado 6 de enero y, lejos de volver a la vorágine habitual, optó por instalarse en San Pedro.

Allí, la naturaleza se convirtió en el escenario de una recuperación tanto física como emocional. Petersen compartió con sus seguidores detalles cotidianos de su día a día, al mostrar cómo el entorno del campo ofrecía el marco ideal para reencontrarse consigo mismo. Los paseos al aire libre, el silencio del lugar y la paz de la vida rural fueron elementos que, según él mismo relató, resultaron fundamentales en este período.