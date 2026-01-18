El vendaval se llevó al verano y la semana inicia sin playa en Mar del Plata: qué dice el pronóstico
El lunes será el día más fresco y el domingo termina con fuertes ráfagas del sur. Cuándo vuelve el calor.
El temporal de lluvia y fuertes vientos arrasó con el verano en Mar del Plata, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no advierte por un repunte en la temperatura, al menos para el inicio de la semana.
El vendaval sorprendió a diferentes regiones de la ciudad en la tarde del sábado, provocando caídas de árboles y postes de luz, e incluso voladas de techos, pero también se llevó el verano.
Es que de acuerdo al organismo, se espera una noche fresca, con 16° acompañados por fuertes ráfagas del sur de hasta 50 kilómetros por hora (km/h), y una siguiente jornada con máxima de 19° y mínima de 11°.
Por su lado, el lunes comenzará con el cielo algo nublado y despejará únicamente al final, mientras que el viento correrá leve del sudeste a la mañana, cambiará al este por la tarde y se pondrá del noreste en las últimas horas, cuando alcanzará su mayor intensidad: otra vez ráfagas de 50 km/h.
Según el SMN, el termómetro empezará a subir el martes y miércoles, con respectivas máximas de 24° y 26°, pero el jueves volverá a caer a 21°, debido a que anuncian chaparrones durante la madrugada y la mañana.
