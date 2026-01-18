El vendaval se llevó al verano y la semana inicia sin playa en Mar del Plata: qué dice el pronóstico

Una humilde máxima de 19 grados para este lunes en Mar del Plata.

El temporal de lluvia y fuertes vientos arrasó con el verano en Mar del Plata, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no advierte por un repunte en la temperatura, al menos para el inicio de la semana.

El vendaval sorprendió a diferentes regiones de la ciudad en la tarde del sábado, provocando caídas de árboles y postes de luz, e incluso voladas de techos, pero también se llevó el verano.

Es que de acuerdo al organismo, se espera una noche fresca, con 16° acompañados por fuertes ráfagas del sur de hasta 50 kilómetros por hora (km/h), y una siguiente jornada con máxima de 19° y mínima de 11°.

Los valientes que elijan ir a la playa deberán estar bien abrigados.

Por su lado, el lunes comenzará con el cielo algo nublado y despejará únicamente al final, mientras que el viento correrá leve del sudeste a la mañana, cambiará al este por la tarde y se pondrá del noreste en las últimas horas, cuando alcanzará su mayor intensidad: otra vez ráfagas de 50 km/h.

Según el SMN, el termómetro empezará a subir el martes y miércoles, con respectivas máximas de 24° y 26°, pero el jueves volverá a caer a 21°, debido a que anuncian chaparrones durante la madrugada y la mañana.