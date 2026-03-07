SUBE: el error que hace que pierdas tu saldo y cómo evitarlo
Ante eventuales inconvenientes, se puede realizar el reclamo oficial en la página o la app de SUBE.
Muchos usuarios de Mar del Plata y otras ciudades argentinas notan que su saldo en la SUBE desaparece misteriosamente después de viajar o recargar la tarjeta. Esto suele ocurrir por problemas técnicos, lectores defectuosos o tarjetas desactualizadas, generando confusión y pérdidas de crédito.
Uno de los errores más frecuentes es pasar la tarjeta demasiado rápido sobre el lector o hacerlo con la billetera encima. Estas situaciones provocan que la recarga no se registre como debería y que el saldo no se actualice correctamente, dejando al usuario sin el dinero que cargó.
Qué se recomienda para evitar que el saldo desaparezca
Para evitar estos problemas, se recomienda revisar el saldo inmediatamente después de cada recarga y mantener la tarjeta limpia y sin plásticos que la cubran. Registrar la tarjeta en la web oficial de SUBE también permite recibir alertas y notificaciones sobre movimientos y saldo disponible, además de disfrutar de un pasaje un tanto más barato que sin seguir ese paso procedimental.
Si notás un débito duplicado o un saldo que desapareció, podés hacer el reclamo online o acercarte a un punto de atención SUBE. Con estos pasos simples, los usuarios pueden viajar tranquilos y evitar sorpresas desagradables al pasar la tarjeta.
