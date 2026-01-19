Desbaratan banda que alquilaba un departamento a una cuadra y media de la comisaría

Los imputados de entre 24 y 34 años ingresaron al comercio encapuchados, con guantes y portando armas.

La continuidad de la investigación por el accionar de una banda que había robado un negocio en la zona de Plaza Rocha y que fue desbaratada el fin de semana permitió secuestrar el auto en el que se desplazaban y allanar el departamento que habían alquilado a una cuadra y media de la comisaría primera.

Tras la aprehensión de los tres delincuentes el personal del Gabinete Técnico Operativo de dicha dependencia constató entre las pertenencias de uno de los imputados la llave de un vehículo marca Peugeot que no fue hallado.

En las últimas horas encontraron en Salta entre Moreno y Belgrano el Peugeot 206 propiedad de uno de los imputados que no registraba impedimento legal alguno.

Los oficiales allanaron el departamento ubicado en Independencia al 1900 donde secuestraron un buzo con capucha -vestimenta utilizada en el hecho-, cuatro celulares y una funda acrílica transparente. El fiscal Fernando Berlingeri convalidó el secuestro de la evidencia y ordenó la remisión de las actuaciones a sede judicial.

Cómo informó 0223, los imputados de entre 24 y 34 años ingresaron al comercio encapuchados, con guantes y portando armas, donde redujeron y ataron a la víctima y a otras personas que se encontraban en el lugar. Según se informó, los sujetos sustrajeron un bolso color azul, un teléfono celular Samsung A22 y una billetera pertenecientes a la víctima, un joven de 23 años.

Tras el hecho, y mediante el rastreo del teléfono celular a través de Google, personal de Infantería motorizada logró localizar a los sospechosos en avenida Independencia y Belgrano, donde procedieron a la aprehensión de tres sujetos.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron hallar en la terraza del edificio los bolsos sustraídos, junto con un total de 25 teléfonos celulares, además de otros elementos de interés para la causa.