Un hospital descubrió que otorgaban turnos por izquierda y se desató un escándalo: no descartan que los vendieran

Un escándalo se desató en un Hospital neuquino después de que una auditoría interna encontrara múltiples irregularidades en la entrega de los turnos médicos durante todo el año 2025.

Según trascendió, se otorgaron más de mil turnos fuera del horario oficial de la agenda hospitalaria, lo que generaba situaciones de inequidad para los pacientes que esperaban por largas horas para acceder a la atención.

La directora del hospital Erika Méndez explicó que de un total de 34.854 turnos entregados, alrededor de 1.100 se asignaron en horarios en los que el sistema no debería haber estado habilitado.

“Nos encontramos con que se estaban dando turnos fuera del horario estipulado de apertura de agendas. Eso nos indica que había una falla del sistema o que el personal que tenía acceso no estaba cumpliendo con el régimen horario establecido”, expresó a LU5.

Según explicó, el propio sistema permitió identificar qué usuarios habían accedido a la plataforma fuera de horario: “Fue sencillo verificarlo porque pudimos comparar la cantidad de turnos que no se podían dar con los que efectivamente se otorgaron fuera de horario”.

Aunque se aclaró que no está comprobada la venta de turnos, la directora del Hospital reconoció que la situación le generó un problema a cientos de pacientes. “No puedo asegurar que se vendieran turnos porque no lo hemos podido detectar en el momento en que sucede, pero sí encontramos una irregularidad clara en la forma en que se estaban otorgando”, indicó.

Durante meses las personas pasaban la noche en el hospital para conseguir un turno y al llegar a la ventanilla se encontraban con que ya no quedaban disponibles. Según Méndez la situación se repetía con frecuencia: “Había 50 turnos disponibles para medicina general y en la fila había 50 personas esperando. Cuando llegaban a la ventanilla, los turnos ya se habían dado”.

Las quejas de los pacientes fue una de las razones más preponderantes para impulsar la auditoría interna: “Los usuarios decían que veían a personas que conseguían turnos sin hacer la fila o hablaban de supuestas ventas de turnos”. Y sintetizó: “Tenemos que analizar la parte administrativa y ver cómo seguimos, porque esto es algo grave. Estamos faltándole el respeto a la comunidad si permitimos que estas cosas sucedan”.