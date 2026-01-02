El paraíso oculto de la Costa Atlántica que tiene un túnel secreto para llegar a la playa

Ubicado en el partido de Tres Arroyos, el pueblo costero de Reta se posiciona como el destino ideal para quienes buscan huir del bullicio de las grandes ciudades turísticas. Esta joya de la Costa Atlántica bonaerense, situada a más de 550 kilómetros de la Capital Federal, destaca por su entorno agreste compuesto por imponentes médanos y una exuberante vegetación. Sus playas de arenas finas y aguas templadas ofrecen un paisaje sereno que invita al descanso absoluto en contacto directo con la naturaleza.

Una de las curiosidades arquitectónicas más fascinantes de esta localidad es un túnel subterráneo que conecta el centro del pueblo con la zona de playa, facilitando el acceso peatonal de forma pintoresca. Además, el balneario es reconocido por ser un punto estratégico para el avistaje de aves, especialmente durante los amaneceres. La desembocadura del Río Quequén Salado es otro de los atractivos imperdibles, funcionando como un espacio perfecto para la pesca deportiva y la contemplación del horizonte.

Las playas son casi vírgenes y hay pocos turistas.

El compromiso de Reta con el medio ambiente se refleja en su albufera, una laguna donde conviven aguas dulces y saladas que constituye la primera área protegida del partido de Tres Arroyos. Este ecosistema único sirve como refugio vital para diversas especies que eligen la región para anidar y reproducirse, convirtiéndose en un paraíso para los amantes del ecoturismo. La tranquilidad del lugar permite una desconexión total, transformando cada caminata en una experiencia de descubrimiento y paz.

La oferta del destino se complementa con propuestas culturales distintivas, como el Museo de la Yerba Mate, el único en su tipo dentro de la provincia de Buenos Aires. También destaca la biblioteca "Un mundo de libros", que permite a los visitantes sumergirse en la historia y la cultura local entre jornada y jornada de sol. Para llegar desde CABA, se debe tomar la Ruta Nacional 3 hasta Tres Arroyos y luego continuar por el Camino Provincial 108-08 hasta este refugio costero.