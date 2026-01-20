Denuncian 400 metros de basural en Mar del Plata: neumáticos, colchones y lo que se te ocurra

Se trata de la calle lateral de una reconocida tienda de productos para el hogar.

Una vecina del barrio Los Pinares denunció la existencia de un impresionante basural de 400 metros, en el que durante ese extenso tramo acumulan cualquier tipo de desechos al costado de la calle y entre los pastizales.

De acuerdo a las imágenes a las que accedió 0223, la zona afectada se trata de un sector de la calle Strobel, comprendido entre la Ruta 2 y 180 -o Della Paolera-, que además es el paso vehicular lateral de Easy.

En el video se logra visualizar una increíble cantidad de residuos desperdigados en la calle, desde cientas de bolsas de consorcio hasta neumáticos, colchones, botellas, baldes, sábanas o restos de comida, entre otros elementos.

Además, en los segundos finales del contenido audiovisual, la conductora que enseña cómo se encuentra el espacio expresó: "Así está Strobel desde Ruta 2 hasta casi 180, un basural permanente".

Finalmente, indicó que a pesar de la limpieza repetida por parte de los propietarios de uno de los lotes del lugar, "la gente vuelve a tirar basura y los reclamos a la Municipalidad que se hacen siguen sin oírse".