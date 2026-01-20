El picante cruce entre una famosa churrería y un cliente que se quejó por los precios en la Costa Atlántica

La histórica Churrería El Topo protagonizó un tenso cruce viral en redes sociales tras ser cuestionada por los precios de sus productos en esta temporada. Un usuario criticó el valor de la docena comparándolo con el de los vendedores ambulantes de Mar del Tuyú utilizando un tono desafiante. Ante la chicana, la marca no se quedó callada y defendió su política comercial basándose en la libertad de mercado y el análisis de sus propios costos.

"Cada empresa decide el precio que decide salir al mercado", respondieron desde la cuenta oficial para explicar que no existe una tarifa única en el sector. La empresa comparó la situación con la elección que hace cualquier consumidor en un supermercado al elegir un producto sobre otro por su valor. "Nosotros no vamos con un revólver y obligamos a la gente a que nos compren", añadieron para remarcar que la transacción es siempre voluntaria.

El Topo respondió con todo a través de X.

La picante respuesta de la churrería

La discusión escaló cuando el usuario minimizó la complejidad de la elaboración del producto frente a otras industrias como la vitivinícola. Ante el menosprecio de su oficio, el responsable de las redes sociales de la marca lanzó un reto irónico al seguidor para que experimentara la gestión comercial. "Hacé una cosa. Ponete un churrería y probá. Donde quieras", disparó el encargado de la comunicación digital con un tono sumamente directo.

Finalmente, el intercambio cerró con una oferta sarcástica por parte de la empresa para ayudar al crítico a iniciar su propio emprendimiento gastronómico. El Topo se ofreció incluso a brindarle los contactos de sus proveedores de maquinaria para que comprendiera la inversión necesaria en el rubro. "Te juro que te hago publicidad gratis", concluyó la marca en un posteo que rápidamente se convirtió en tendencia por su particular estilo defensivo.