Estaban en Las Toninas, operaron a su hijo de urgencia y se quedaron en un motorhome: la emotiva historia de Julián

Mariano y su familia estaban pasando sus vacaciones en Las Toninas luego de la operación de Julián, su hijo de 5 años que había sido intervenido por apendicitis en Berazategui (de donde son oriundos). Sin embargo, su descanso se vio interrumpido por una complicación que les cambió la vida por completo.

"Él fue operado hace dos meses allá y, aparentemente, la cicatriz interna hizo una secreción, abrazó el intestino y lo retorció. Entonces, eso hizo que no pase la materia fecal, se ensanche y se reviente, lo que le generó un shock hepático y una falla multiorgánica. Eso pasó cuando estábamos de vacaciones y ahí empezó todo este calvario", relató el papá.

Juli fue trasladado al Hospital Materno Infantil (Hiemi) donde recibió la mejor atención de la zona y fue asistido con la urgencia que merecía su caso. Pero toda su familia debió cambiar sus planes y adaptarse a esa nueva realidad. Sin lugar donde quedarse pero sin querer despegarse ni un minuto del nene, decidieron atravesar el tiempo que fuera necesario en un motorhome.

Con sus pertenencias y lo puesto, viven en la esquina de Alvarado y Santa Fe, desde donde piden a cualquier automovilista o peatón que pase una cadena de oración. "Por suerte ahora el panorama mejoró con respecto a la semana pasada. Ayer le sacaron el respirador y empezó a hablar como si nada; los enfermeros y médicos estaban sorprendidos. Él tiene muchísima fuerza, la verdad que estamos supercontentos de esa mejora", contó a 0223 Mariano.

Con su recuperación paulatina vino una segunda novedad: les autorizaron el traslado al Hospital Garrahan donde van a abordar las heridas en la piel para que no se genere una infección ya que no puede ser operado nuevamente. "Allá hay más especialistas, una máquina regeneradora de piel y nos queda más cerca. Sinceramente acá lo atendieron muy bien todos, desde el primero al último, nos recibieron espectacular", dijeron.

"Fueron pasos chiquitos que a la vez fueron gigantes, porque hubo milagros, gracias a dios y a la gente que puso en oración. Por eso pedimos que no se corte la cadena de rezos, porque la vamos a seguir necesitando allá. Tenemos toda la esperanza y la fe para que mejore", aseguraron sus familiares mientras siguen pendientes de su progreso en la puerta del Materno.