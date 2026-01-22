Operaron con éxito a Julián, el nene de 5 años que peleaba por su vida en el Materno Infantil

La cicatriz de una apendicitis hizo una secreción, abrazó el intestino y lo retorció, provocando que no circule la materia fecal, se ensanche y reviente.

Julián Valentín Petronari, el niño de 5 años que fue diagnosticado con intestino estrangulado durante sus vacaciones en Las Toninas, fue operado de urgencia en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) y la intervención fue exitosa.

La gran noticia fue anunciada por su familia en un comunicado, donde señalaron que la cirugía al menor oriundo de Berazategui "salió bien" y detallaron que los profesionales "hicieron una parte de lo que le iban a practicar en el Garrahan" debido a que "no podía esperar más".

Asimismo, explicaron que finalmente consiguieron cerrar la cicatriz y "lo cocieron al estilo de antes", y que el pequeño se mantuvo "estable" a lo largo de toda la operación, en la que "recibió transfusión de sangre y le sacaron toda la piel muerta de la panza, espalda y zonas de la entrepierna".

La operación a Julián fue un éxito y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo a la descripción de su familia, Julián recibió un tratamiento médico avanzado conocido como terapia de presión negativa,

un sistema que se utiliza en casos de cirugía abdominal compleja. Se trata de un proceso largo porque requiere cambios de apósitos cada pocos días y el monitoreo constante de la evolución del tejido interno.

"Los tiempos son de dios, así que los respeto y lo acompaño. Una batalla más ganada en tu honor papá, la gloria es solo tuya. Dios, gracias por mi bebé, por escuchar y acompañar", concluyeron.

Este miércoles, la familia había pedido renovar la cadena de oración por la salud del niño, debido a que se había agravado su estado luego de que le quitaran el respirador. Sin embargo, la intervención fue todo un éxito y terminó el calvario vivido en las últimas semanas.

Para no despegarse ni un minuto de su lado, decidieron atravesar el tiempo que fuera necesario en un motorhome, estacionado en la esquina de Alvarado y Santa Fe. Allí le pidieron a cualquier automovilista o peatón que pase una cadena de oración, y finalmente dio resultado.