Lo voltearon de la bici para robarle en el barrio Malvinas Argentinas: el violento video

A través de las redes sociales en las últimas horas circuló el video de un violento robo en la intersección de las avenidas Pedro Luro y Arturo Alió del barrio marplatense Malvinas Argentinas a las 5 am de este sábado.

En las imágenes se puede ver cómo una banda de delincuentes que se movilizaban en moto aborda a un chico en su bicicleta, quien tranquilamente circulaba por la avenida Luro. Para robársela, uno de los ladrones lo empujó, aunque el hombre no ofrecía ningún tipo de resistencia. Sin llegar a mayores, el vecino se fue corriendo y los delincuentes desaparecieron rápidamente del lugar.

Según los vecinos, son muchos los episodios similares que se repiten en el barrio. "Todos los videos de hechos de inseguridad son en la misma zona, ¿qué está esperando el intendente para poner policía? No pasa ni un patrullero nunca", "En el mismo lugar se afanaron una moto hace unos meses" y "¡Toda la ciudad insegura! Indiferencia total del municipio y policia", son algunos de los mensajes que dejaron en las redes.

Aún no se sabe si los cuatro delincuentes que circulaban en las dos motos fueron identificados ni si lograron capturarlos.