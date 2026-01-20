El final más esperado: casi 50 años después, recrearon la foto de Masahide Tomikoshi
En tiempo récord encontraron al grupo de niños de la foto e identificaron el frente de la casa marplatense.
El pasado lunes, el fotógrafo japonés Masahide Tomikoshi compartió una serie de imágenes del Mundial '78 en Mar del Plata que maravilló a locales y amantes de la ciudad.
Entre ellas, se destacó el retrato de un grupo de ocho niños en el frente de una casa marplatense, tomado el 2 de junio de 1978. A partir de su viralización, las consultas por la ubicación del chalet y la actualidad de esos chicos no pararon de multiplicarse.
El influencer marplatense Joaquín Monti inició entonces una campaña junto a sus seguidores para descifrar los dos enigmas mencionados. La cuenta de Instagram "Patrimonios MDQ" aportó que la vivienda de la fotografía seguía en pie y se encontraba en San Lorenzo entre Paunero y Lavalle.
Después, en el programa radial "Yo te dije" el influencer confirmó que habían encontrado a los protagonistas de la foto y que recrearían la postal, casi 50 años más tarde. A través de sus historias de Instagram, el influencer mostró el resultado: "Se ríen como nenes todavía".
