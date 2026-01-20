El final más esperado: casi 50 años después, recrearon la foto de Masahide Tomikoshi

El pasado lunes, el fotógrafo japonés Masahide Tomikoshi compartió una serie de imágenes del Mundial '78 en Mar del Plata que maravilló a locales y amantes de la ciudad.

Entre ellas, se destacó el retrato de un grupo de ocho niños en el frente de una casa marplatense, tomado el 2 de junio de 1978. A partir de su viralización, las consultas por la ubicación del chalet y la actualidad de esos chicos no pararon de multiplicarse.

El influencer marplatense Joaquín Monti inició entonces una campaña junto a sus seguidores para descifrar los dos enigmas mencionados. La cuenta de Instagram "Patrimonios MDQ" aportó que la vivienda de la fotografía seguía en pie y se encontraba en San Lorenzo entre Paunero y Lavalle.

Después, en el programa radial "Yo te dije" el influencer confirmó que habían encontrado a los protagonistas de la foto y que recrearían la postal, casi 50 años más tarde. A través de sus historias de Instagram, el influencer mostró el resultado: "Se ríen como nenes todavía".