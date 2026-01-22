Choque y tragedia en Pinamar: empeoró la salud de Bastián y su estado es “delicado”

Desde el Ministerio de Salud brindaron el último parte médico de Bastián y las noticias son preocupantes.

Preocupa la salud de Bastián Jeréz, el nene de ocho años que resultó herido en un choque entre un UTV y una camioneta ocurrido el pasado lunes 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar.

Esta mañana desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, señalaron que las novedades no son buenas y el menor continúa internado en la unidad de terapia intensiva.

“Durante la tarde de ayer se intentó retirar de manera programada el respirador para evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios. Se evidenció falta de respiración espontánea de probable origen neurológico, por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria”, advierte el informe médico.

Y agrega: “Se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para programar una traqueotomía, con el objetivo de asegurar una vía respiratoria más estable. En el día de hoy, se realizaron estudios complementarios para evidenciar daño en sistema nervioso central. Está pendiente el informe definitivo. El paciente continúa bajo estricto control médico y pronóstico reservado”, concluye el escrito.

Según pudo saber 0223, los resultados de este estudio complementario se conocerán en el transcurso de la tarde. “Su situación es delicada”, admitieron.