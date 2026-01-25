SUPLEMENTOS
Choque

Un tren impactó contra un auto en la Ruta 2: el vehículo quedó destruido

Ocurrió alrededor de las 15 de este domingo, a la altura del reconocido parque acuático. Tres personas viajaban en el rodado y fueron trasladadas al Higa.

Imagen aérea del lugar donde ocurrió el accidente vial, en la Ruta 2 y Calle 19.

25 de Enero de 2026 15:44

Por Redacción 0223

PARA 0223

Por razones que son materia de investigación, un tren impactó contra un auto en la Ruta 2 y Calle 19, a la altura del parque acuático Aquasol, y dejó heridos.

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, tres personas viajaban en el Peugeot involucrado en el siniestro, el cual quedó destruido, aunque por el momento se desconoce el estado de salud de sus ocupantes.

Además, fuentes consultadas por 0223 confirmaron que las víctimas fueron trasladas con lesiones al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Un gran despliegue se realizó en la zona donde impactó la unidad de Trenes Argentinos que viajaba hacia Mar del Pata con el rodado, donde trabaja personal del Same, Defensa Civil y Policía.

Noticia en desarrollo...

