Taxistas enfurecidos anuncian paro y movilización: "Nos prometieron una reunión y no cumplieron"

La Federación Nacional de Conductores de Taxi, después de la gran movilización del pasado 3 de febrero en Juan B. Justo y 20 de septiembre, acordó una reunión con el intendente municipal Agustín Neme para trabajar la convivencia con las aplicaciones de transporte que tanta polémica levantan en Mar del Plata.

Por cuestiones de agenda, el Intendente postergó la reunión que estaba pautada para la mañana del 4. "Es una pena", expresaron desde el gremio y agregaron: "Nos mintieron con una movilización de 250 taxis".

"Nunca imaginamos que nos iban a operar para que la reunión no se haga", indicaron desde la Federación. Y es que la gran movilización de la jornada del martes se levantó después del llamado de las autoridades para comprometerse a recibirlos: "Esperamos una respuesta, pero no la tenemos".

"La única manera de solucionar el flagelo del transporte ilegal es con una mesa de trabajo", agregaron desde el sindicato y advirtieron que están organizando una nueva manifestación, que "se puede solucionar con un llamado del intendente".

"Aclaramos la buena voluntad y la predisposición de Rodrigo Góncalve para reunirse con nuestra entidad y esperamos tener la mesa de trabajo tan anhelada por todos el viernes con el intendente Agustín Neme", cerraron.