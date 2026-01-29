Así se vería Mar del Plata si fuera un escenario de The Last of Us

El edificio Havanna en ruinas, el puerto en estado de destrucción y las playas abandonadas: no es una pelicula apocalíptica, pero podría serlo. Así recrearon desde una cuenta gamer a Mar del Plata, como si fuera un escenario de The Last of Us.

El video generado con IA es impresionante y logró viralizarse en pocos minutos. La cuenta ya había hecho lo suyo con otras localidades de Argentina y del mundo. En la versión marplatense se pueden ver los puntos más emblemáticos de la ciudad transformados en ediciones distópicas.

El video fue realizado íntegramente con herramientas de inteligencia artificial, recurso que está cada vez más presente en el ámbito creativo. En esta oportunidad y al servicio de la cultura gamer, logró cautivar al público de las redes con una mirada completamente distinta sobre Mar del Plata.

"Parece una película" y "Nunca pensé ver así el Torreón", son algunos de los mensajes que dejaron las y los marplatenses en Tik Tok e Instagram, las plataformas en las que se publicó el video. No faltaron los usuarios que pidieron versiones con otras ciudades del país o del mundo.