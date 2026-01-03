Rompió la ventana de un hotel, quiso robar y lo atraparon

Un hombre de 43 años que el viernes a la noche rompió con dos trozos de baldosa una de las ventanas de un hotel, no pudo robar y se dio a la fuga fue aprehendido por personal de Prefectura Naval Argentina que recorría la zona.

El sujeto rompió los cristales del hotel ubicado en Balcarce al 2900 y tras no poder lograr su cometido escapó en dirección a la costa. Los prefectos lo interceptaron en inmediaciones de las calles Catamarca y Maipú, frente a Plaza España, y lo llevaron a la comisaría primera.

Con las directivas de la fiscalía de Flagrancia se labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa.

El fiscal Facundo De la Canale ordenó la notificación de la misma y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.