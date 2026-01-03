Conmoción en el fútbol europeo: joven promesa del FC Metz lucha por su vida tras un incendio en Año Nuevo

La conmoción sacudió al fútbol francés y europeo en las primeras horas de 2026. Tahirys Dos Santos, defensor del FC Metz y una de las jóvenes promesas del club, resultó gravemente herido en un incendio que destruyó un bar en la localidad suiza de Crans-Montana. El episodio ocurrió durante los festejos de Año Nuevo y dejó un saldo estremecedor: decenas de víctimas fatales y más de un centenar de heridos, entre ellos el futbolista de apenas 19 años.

Según confirmó su representante, Christophe Hutteau, el jugador sufrió quemaduras en aproximadamente el 30% de su cuerpo, lo que obligó a un rápido traslado a un centro especializado en Alemania. Tras una primera atención en Suiza, Dos Santos fue derivado a Stuttgart, donde permanece internado bajo estrictos cuidados médicos. El FC Metz emitió un comunicado expresando su profunda preocupación y su total apoyo al futbolista y a su familia en este momento crítico.

El siniestro se produjo pasada la una y media de la madrugada, cuando el local nocturno se encontraba colmado de personas celebrando la llegada del nuevo año. Dos Santos estaba allí junto a su novia y un grupo de amigos, varios de ellos también futbolistas jóvenes, que aprovechaban unos días de descanso antes de retomar la actividad en Francia. El defensor tenía previsto regresar a Metz al día siguiente, sin imaginar que su carrera y su vida quedarían en pausa de manera abrupta.

Hutteau brindó detalles sobre la evolución médica del jugador y el impacto emocional del hecho. Reconoció que el dolor es intenso, pero explicó que hubo una leve mejoría en las lesiones pulmonares que inicialmente encendieron todas las alarmas. “No puedo decir que esté bien, porque el sufrimiento es enorme, pero hay señales alentadoras en medio de la gravedad”, señaló el agente, destacando la fortaleza mental del joven formado en el fútbol francés.

La familia de Dos Santos vivió horas de angustia hasta poder reencontrarse con él. Sus padres recibieron la noticia en la madrugada del 1 de enero y viajaron de inmediato desde la región de Metz hacia Suiza, para luego continuar hasta Alemania. El acceso al jugador estuvo restringido en un primer momento, debido a la complejidad de las heridas y a los tratamientos urgentes que requería su estado.

Las causas exactas del incendio continúan bajo investigación por parte de las autoridades suizas. Según las primeras reconstrucciones, Dos Santos no se encontraba en el foco inicial del fuego, lo que le permitió escapar de la zona más afectada, aunque no evitar graves consecuencias. Mientras el joven defensor enfrenta la batalla más dura de su vida, el mundo del fútbol, y en especial el FC Metz, permanece en vilo, con la esperanza de recibir noticias alentadoras sobre su recuperación.