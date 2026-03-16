Donald Trump adelantó que tendrá el "honor de tomar Cuba": "Puedo hacer lo que quiera con ella"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dialogó en conferencia de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca y reveló que cree que tendrá el “honor de tomar Cuba”.

Hace varias semanas —más puntualmente desde la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y la intervención estadounidense sobre el gobierno caribeño— Cuba comenzó a sentir con mayor fuerza la crisis energética que arrastra desde hace años.

“En verdad, pienso que sería un gran honor”, respondió ante la consulta de una periodista sobre si la isla seguirá los pasos de Irán y Venezuela.

Las declaraciones de Trump, aunque contundentes, no sorprenden por su estilo de política internacional. De todos modos, reflejan un interés mayor al que mostraba hasta hace pocos días, cuando sostenía que Cuba caería por su propio peso.

“Cuba es una nación fallida. No tienen dinero, no tienen nada. Tienen una tierra linda y vistas lindas, ¿sabes?”, afirmó. Segundos después agregó que la isla, “a su manera”, tiene atractivo económico: “Ya sabes, turismo y todo eso. Es una isla hermosa, con un gran clima”.

La Habana arrastra apagones desde hace días, pero ninguno como el de este lunes. Imagen: EFE

La escalada de Trump coincide con un apagón total en la isla, que este lunes sufrió un colapso completo de su red eléctrica, uno de los episodios más graves dentro de la crisis energética que atraviesa el país.

Los cubanos esperaban además que el Gobierno anunciara una estrategia para enfrentar la histórica crisis. La isla, que durante años puso límites a su diáspora, analiza permitir que residentes en el exterior regresen, inviertan en el sector privado y sean propietarios de negocios, como parte de reformas económicas impulsadas en medio de la presión de la administración de Trump.