Se guardó cocaína bajo la bombacha y fue de visita a la cárcel de Batán

La joven de 23 años llevaba más de 17 gramos de cocaína en su ropa interior.

Una mujer de 23 años fue aprehendida este viernes a la tarde tras intentar ingresar dos bochas de cocaína ocultas bajo su ropa interior cuando fue de visita al complejo penitenciario de Batán.

Fue personal del Servicio Penitenciario Bonaerense el que durante una requisa detectó que escondía dos envoltorios de nylon de distinto color bajo su ropa interior.

Tras la intervención policial, constataron que los envoltorios contenían una sustancia en polvo de color blanco, con un peso total de 17,6 gramos, que luego de ser sometida al correspondiente test de orientacion, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

La fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma dispuso la formación de causa por suministro de estupefacientes agravado, la notificación de la misma y la correcta identificación de la imputada.

Sin embargo, a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal, la joven recuperó la libertad.