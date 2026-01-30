Un hombre vendía cocaína como "delivery" en Plaza Rocha

Un hombre de 57 años que comercializaba cocaína bajo la modalidad "delivery" en inmediaciones de Plazas Rocha fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Fue en el marco de una investigación a cargo de la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma donde personal de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas confirmó que el sujeto salía de su casa en la zona de Villa Lourdes a bordo de un utilitario en el que transportaba la droga.

"Fue interceptado cuando salió desde la zona de Alejandro Korn al 1400 y en su poder hallaron algunas dosis de cocaína fraccionada", informaron a 0223 las fuentes consultadas.

Con el aval de la Justicia de Garantías se allanó el inmueble donde hallaron cocaína fraccionada, una piedra de aproximadamente 60 gramos y varios celulares que serán peritados los próximos días.

El imputado quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y el rodado que empleaban para la venta fue secuestrado.