Salvaje golpiza de un cuidacoches a otro para sacarle el lugar: "Lo defendimos los vecinos"
Un violento episodio se dio en zona de la Terminal cuando un joven atacó a un cuidacoches.
Un cuidacoches fue atacado brutalmente por un hombre con la intención de tomar su lugar, lo que conmocionó a los vecinos del lugar. El hecho ocurrió en la intersección de 25 de Mayo y San Juan.
La víctima fue identificada como Marcelo, quien es conocido en la zona por dedicarse hace tiempo a cuidar los autos. Tras la fuerte golpiza, sufrió diferentes daños físicos y tuvo que ser asistido por personal médico.
Una lectora de 0223 comentó cómo fue el tenso momento que se vivió a cuadras de la Estación Terminal: "Fue un episodio violento, donde un hombre joven agredió brutalmente a un señor mayor con la intención de quedarse con el lugar donde cuidaba coches; el señor quedó ensangrentado tras la golpiza. Lo defendimos los vecinos"
Quienes viven en la zona actuaron para defender a la víctima y retener al joven hasta que llegaran los efectivos policiales que finalmente lo detuvieron por la agresión.
Según aseguraron testigos a 0223, el agresor era oriundo de Lomas de Zamora y ya contaba con antecedentes similares en la zona.
