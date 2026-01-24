Salvaje golpiza de un cuidacoches a otro para sacarle el lugar: "Lo defendimos los vecinos"

El agresor fue contenido por vecinos de la zona hasta que llego la policia.

Un cuidacoches fue atacado brutalmente por un hombre con la intención de tomar su lugar, lo que conmocionó a los vecinos del lugar. El hecho ocurrió en la intersección de 25 de Mayo y San Juan.

La víctima fue identificada como Marcelo, quien es conocido en la zona por dedicarse hace tiempo a cuidar los autos. Tras la fuerte golpiza, sufrió diferentes daños físicos y tuvo que ser asistido por personal médico.

Personas que pasaban y vecinos dieron aviso al 911.

Una lectora de 0223 comentó cómo fue el tenso momento que se vivió a cuadras de la Estación Terminal: "Fue un episodio violento, donde un hombre joven agredió brutalmente a un señor mayor con la intención de quedarse con el lugar donde cuidaba coches; el señor quedó ensangrentado tras la golpiza. Lo defendimos los vecinos"

Quienes viven en la zona actuaron para defender a la víctima y retener al joven hasta que llegaran los efectivos policiales que finalmente lo detuvieron por la agresión.

Según aseguraron testigos a 0223, el agresor era oriundo de Lomas de Zamora y ya contaba con antecedentes similares en la zona.