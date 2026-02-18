“Mar del Plata despierta”: cómo será el recorrido de la marcha contra la inseguridad

La manifestación se realizará este miércoles desde las 18 en el centro de Mar del Plata. Captura video.

Una cuenta de Instagram con más de 83 mil seguidores desde hace unos días convoca a los marplatenses a una marcha contra la inseguridad y la protesta ya tiene diagramado su recorrido.

Se trata del perfil @robos.mdp que planea realizar la marcha este 18 de febrero a las 18 desde el Monumento al General San Martín, en Luro y Mitre, para iniciar una movilización, que según los organizadores pretende ser “pacífica, ciudadana e institucional”.

“El recorrido no es casual. Pasaremos por Tribunales – porque sin Justicia no hay respuestas; la Departamental – porque la seguridad requiere prevención y compromiso real y la Municipalidad – porque las decisiones locales impactan directamente en nuestra vida cotidiana. Finalizaremos nuevamente en el Monumento, donde entonaremos el Himno Nacional como cierre del acto”, indica un video difundido desde la cuenta.

Asimismo, los organizadores sugieren que “los barrios también pueden manifestarse desde sus avenidas principales para que el reclamo se escuche en toda la ciudad. Esto no es político. Es ciudadano. Es institucional. Es por Mar del Plata”.

El interlocutor del video animado, posee una máscara de Guy Fawkes, un inglés que en 1605 intentó volar la Cámara de los Lores en Inglaterra y que luego de la película “V de vendetta”, comenzó a simbolizar los movimientos de protesta antisistema en varios países del mundo.