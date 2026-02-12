Chocaron, discutieron y le rompieron la luneta con un casco

En medio de la discusión, uno de los implicados rompió el vidrio del auto con un casco.

Un siniestro vial entre un auto y una bicicleta terminó con incidentes y la aprehensión de un hombre que con un casco rompió la luneta del rodado interviniente.

Minutos antes de las once de la noche del miércoles, personal del Comando de Patrullas llegó a la avenida Colón y Santiago del Estero donde había una discusión entre los protagonistas de un siniestro vial.

El hombre de 39 años fue detenido y llevado a la comisaría.

Al arribar al lugar los uniformados se entrevistaron con el conductor de un Volkswagen Gol quien refirió que había sido impactado por una bicicleta y que, tras intercambiar datos con el ciclista y retirarse el primer móvil policial, comenzaron agresiones verbales por parte del conductor del rodado menor y allegados que se hicieron presentes.

Según lo manifestado, en el marco de la confrontación, uno de los acompañantes del ciclista habría utilizado un casco para golpear la luneta trasera del automóvil, provocando la rotura total del vidrio y ocasionando daños materiales.

El personal aprehendió al sujeto de 39 años y lo trasladó a la comisaría segunda donde labraron actuaciones por el delito de daño. Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de la misma y su traslado a Tribunales para prestar declaración.