"Prefiero vendérsela al gitano": la cruda extorsión a una familia marplatense tras el robo de su camioneta en Córdoba

Quisieron acordar un punto de encuentro, pero el extorsionador se negó a que sea en una estación de servicio.

"Nunca nos vamos a olvidar este momento", fueron las palabras de una mujer marplatense que viajó con su marido y sus hijos a Cosquín, Córdoba, pero los planes de una hermosa escapada familiar se transformaron en una dramática situación, al ser víctimas de un robo y extorsionados para recuperarla.

Las vacaciones iban de maravilla hasta que tomaron la decisión de pasar el día en un parque acuático en Villa General Belgrano, donde debieron estacionar su Toyota Hilux blanca afuera porque el espacio había desbordado de visitantes y al regresar, había desaparecido. Denunciaron el robo en la comisaría y en redes sociales, y los contactaron para chantajearlos.

"Estamos de vacaciones en Cosquín y ayer fuimos a Villa General Belgrano para visitar el parque acuático Arca de Noé, pero estacionamos la camioneta afuera porque estaba colapsado y la robaron. El lugar no nos ayudó en nada, se hicieron los desentendidos. Fuimos a ver si había cámaras, nos dijeron que no y no nos ayudaron en nada. Cero predisposición en todo", relató la mujer, que viajó junto a su pareja y sus dos hijos menores, de 3 y 7 años.

Asimismo, le contó a 0223 que los pequeños "lloraban" por la situación y aseguró que "nunca" lograrán olvidar "este momento". Al no encontrar el vehículo y realizar la denuncia, pudieron regresar al alojamiento debido a unos amigos que se encuentran en Carlos Paz, ya que la Policía no tuvo intenciones de llevarlos.

De acuerdo al testimonio, se quedaron "a pie" y por el robo de la camioneta, tomaron la decisión de hospedarse algunos días, en el caso de que las autoridades consigan ubicar al rodado sustraído. Pero además, al publicar el robo del vehículo en las redes sociales, los propios ladrones comenzaron a extorsionarlos, pidiéndoles dinero a cambio de la Toyota Hilux. "La estamos pasando muy mal, estamos sin comer ni dormir. Queríamos que saliera a la luz", indicó la damnificada, que busca movilizar a las autoridades cordobesas.

La familia está segura de que la camioneta de las imágenes enviadas por los delincuentes es la suya y en los audios, los autores del robo buscaban pactar un punto de encuentro y extorsionar a las víctimas para que les transfieran dinero.

"Mirá hermano, no te voy a dar muchas vueltas, es corta. Te paso la ubicación donde está la chata guardada, y vos recuperás la camioneta y yo lo mío. Si te sirve, me avisás", dice el extorsionador en uno de los audios, que en principio les solicitó $400.000 y finalmente $1.000.000.

En otro de los mensajes enviados, el sujeto los apuró con el pago y les aseguró que si en "dos minutos" no transferían, los bloqueaba "y chau". También intentaron reunirse en una estación de servicio, pero no aceptó y señaló que prefería "venderserla a un gitano, que 800 mil o un palo te da por la camioneta".

"Nos estamos viendo, rey", fue el último audio enviado por el delincuente, mientras la familia marplatense aguarda a un milagro por parte de las autoridades para recuperar su vehículo, aunque no obtuvieron respuestas y optaron por difundir el hecho con los medios de comunicación.