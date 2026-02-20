Cómo se encentra la influencer accidentada en Pinamar, que fue trasladada a Mar del Plata

El mundo de las redes se encuentra conmocionado por el accidente que sufrió el pasado 14 de febrero Florencia Rastelli Mella, una influencer de estilo de vida, vlogs, datos y el día a día con más de 10 mil seguidores.

La emprendedora, esposa y madre de dos hijos (una nena y un nene) tuvo un vuelco en un UTV en los médanos de las playas de Pinamar que le generó graves heridas. De hecho, debió ser trasladada desde la localidad vecina a Mar del Plata para ser atendida en una clínica privada.

De acuerdo a los datos a los que accedió este medio, la joven continúa internada en el área de terapia intensiva de la Clínica Pueyrredon.

A través de sus redes sociales, el entorno de Florencia pidió a su comunidad de más de 90 mil personas que recen por ella. “Mi hermosa comunidad, hoy las necesito más que nunca. Recen por mi. Florencia Rastelli Mella - 01/08/1992″, se leyó en una historia de Instagram.

La policía realizó tareas en el lugar para determinar las causas que desencadenaron el accidente, las cuales todavía no fueron esclarecidas. Hasta el momento, el relato de los testigos señala que el vuelco se dio sin la participación de algún otro vehículo.