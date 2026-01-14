Una reconocida cadena de almacenes de lujo se declaró en quiebra: afronta una deuda de 5000 millones de dólares

El grupo estadounidense Saks Global, reconocido por ser propietario de grandes almacenes de lujo como Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman, anunció oficialmente su declaración de quiebra.

La compañía, que enfrenta una pesada carga financiera, ha iniciado un procedimiento voluntario de quiebra bajo el Capítulo 11 ante un tribunal del distrito sur de Texas. Este mecanismo legal le permitirá reorganizar sus finanzas mientras continúa operando.

En este contexto, Saks Global se comprometió a respetar todos los programas vigentes para sus clientes, garantizar los pagos futuros a proveedores y mantener los salarios y beneficios de sus empleados. Además, sus tiendas permanecerán abiertas durante el proceso.

Como parte de su estrategia para superar esta crisis, la empresa presentó un plan de financiación valorado en 1750 millones de dólares, que está pendiente de la aprobación judicial. Esta inyección de liquidez busca sostener las operaciones y apoyar las iniciativas de reestructuración.

El nuevo director ejecutivo, Geoffroy van Raemdonck, calificó este momento como "decisivo" para la compañía, pero enfatizó que también representa "una formidable oportunidad para consolidarla". Van Raemdonck, quien dirigió Neiman Marcus antes de su adquisición por Saks Global en 2024, reemplaza a Richard Baker en el liderazgo.

La situación financiera se agravó tras el impago de un interés de 100 millones de dólares con vencimiento el 30 de diciembre, asociado a la compra de Neiman Marcus en 2024 por 2700 millones de dólares. Actualmente, la deuda total de Saks Global asciende a aproximadamente 5000 millones de dólares, frente a ingresos anuales que no superan los 6000 millones.