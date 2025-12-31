Vuelve el calor sofocante a Mar del Plata: cuál es el aire acondicionado más barato y el mejor para tu casa

Se viene un verano caluroso: si no da abasto el ventilador, el AA es la mejor opción.

Según los últimos reportes del tiempo, Mar del Plata tendrá un verano caluroso y en los próximos días se vienen temperaturas que fácilmente superarán los 30 grados. En ese plan, muchos hogares y comercios se enfrentan a una decisión cada vez más frecuente: ¿seguir aguantando con ventiladores o invertir en un aire acondicionado? El debate no es menor: además del precio del equipo, hay que considerar el costo de instalación y el consumo energético.

Cuando el ventilador ya no alcanza

El calor -según las condiciones de la vivienda- puede tormarse insoportable y puede pasar que los ventiladores ya no den alivio. En ese caso la opción inmediata es pensar en los equipos de aire acondicionado si es posible ese gasto extra.

Según un relevamiento en tiendas de electrodomésticos, los precios varían ampliamente según la potencia y la tecnología del equipo. Equipos split de gama media (alrededor de 2.500 – 2.800 frigorías) pueden encontrarse desde unos $645.000 - BGH Likon 2700 frigorias - mientras que modelos de tecnología Inverter de marcas reconocidas rondan los $770.000 -Philco-.

Los modelos Inverter —más costosos en la compra— ofrecen mayor eficiencia energética y ahorro de consumo, una variable que muchos expertos recomiendan evaluar antes de decidir.

No es solo comprar: también hay que instalar

La inversión principal, en muchos casos, no termina al momento de pagar el equipo. La instalación profesional es clave para que funcione correctamente y para que la garantía tenga validez.

Técnicos especializados indican que un servicio básico para un equipo de entre 2.500 y 4.000 frigorías puede implicar alrededor de $350.000 entre materiales y mano de obra, sin contar posibles gastos adicionales si la instalación es más compleja.

Consejos antes de comprar

La elección del aire acondicionado no debería basarse únicamente en el precio. De acuerdo al análisis de especialistas:

-Tamaño del ambiente: es clave saber cuántas frigorías se necesitan para enfriar el espacio que se quiere climatizar.

-Eficiencia energética: los modelos con clasificación más alta y tecnología inverter pueden tener un costo inicial mayor, pero suelen traducirse en ahorro de energía a largo plazo.

-Instalación profesional: siempre se recomienda contratar a un técnico matriculado para no perder la garantía del equipo y asegurar una instalación correcta.

Además, optar por equipos que tengan funciones de frío y calor puede convertir la compra en una inversión para todo el año, no solo para soportar el verano.