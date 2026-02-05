Familias sin luz desde el temporal en Mar del Plata: "Tiramos la comida de la heladera porque no sirve más"

Las familias no cuentan con luz desde el lunes por la noche y puede tardar hasta seis días.

Cuatro familias de Mar del Plata denunciaron que se quedaron sin electricidad por la caída de postes durante el temporal del pasado lunes y que a pesar de los reclamos realizados y tres días más tarde, todavía no les restablecieron el servicio.

La dramática situación fue visibilizada por una vecina del barrio Belisario Roldán, quien precisó a 0223 que las fuertes ráfagas de viento derribaron los postes de luz en Calaza entre San Lorenzo y General Roca, produciendo que diferentes viviendas sufran un corte de suministro.

A pesar de que la mujer aseguró que se comunicaron con Defensa Civil y Edea, quienes se acercaron a trabajar en la zona, por el momento no obtuvieron soluciones. "Se doblaron los caños del pilar y fueron cambiados el mismo día, cuando también reclamamos para que se acerquen a conectarnos el suministro y no tuvimos suerte", lamentó.

La vereda de enfrente no perdió el suministro y ellos llevan tres días sin electricidad.

Además, indicó que personal de la empresa distribuidora de electricidad retiró los cuatro medidores, aunque no volvió para la debida reconexión. "Tiramos la comida de la heladera porque ya no sirve más", advirtió la damnificada, al mismo tiempo que detalló que su hija debió instalarse en la casa de un familiar porque trabaja mediante internet.

"Es una necesidad imperiosa", concluyó, mientras otro vecino afectado sostuvo la misma historia y contó: "Si bien los postes los arreglaron al otro día, quitaron los medidores y no nos volvieron a conectar ni a contactar. Llamamos reiteradas veces durante estos días y siguen sin aparecer los operarios para restablecer el servicio".