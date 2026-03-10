Multaron a Fate por no pagar sueldos y extendieron la conciliación obligatoria

El Ministerio de Capital Humano anunció que sancionará a la empresa Fate por el “incumplimiento de pago a los empleados durante la conciliación obligatoria”, según el comunicado que publicaron en las cuentas oficiales del Gobierno nacional.

En el marco del conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la cartera que encabeza la ministra Sandra Pettovello prorrogó la conciliación obligatoria que vencía el 11 de marzo, por cinco días más. Sobre la decisión, argumentaron que el objetivo es "continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución”.

El Gobierno inició “el sumario correspondiente a la empresa Fate" por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero "lo cual constituye una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”, expresaron en el comunicado.

Por otra parte, se supo que SUTNA impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos Fate. Buscan garantizar la continuidad de la empresa y que se haga cargo temporalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires.