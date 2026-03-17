Alerta subsidios: el nuevo requisito sobre los autos que te puede dejar sin beneficio en la factura de luz y gas

El Gobierno Nacional implementó cambios drásticos en los criterios de patrimonio para determinar quiénes mantienen la asistencia estatal en las tarifas. El nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados endureció las condiciones de acceso, afectando directamente a miles de hogares en todo Mar del Plata y el país. La actualización normativa busca identificar con mayor precisión la capacidad económica de los usuarios para decidir la quita total del beneficio. El impacto en las boletas del próximo mes será inmediato para aquellos propietarios que no cumplan con los nuevos parámetros de propiedad.

La clave de esta exclusión masiva reside en la antigüedad y el valor de mercado del vehículo que se encuentre registrado a nombre del titular. Según el decreto vigente, poseer una unidad con menos de tres años de fabricación es motivo suficiente para la baja automática. Anteriormente, el límite de tiempo era de cinco años, pero el ajuste actual reduce el margen de maniobra para los usuarios de clase media. Esta medida implica que un modelo 2023 o superior inhabilita al grupo familiar para recibir cualquier tipo de descuento en la energía.

La información de los subsidios aparece desplegada en la boleta.

La actualización de los datos se produce de manera automática

El cruce de datos entre el Registro de la Propiedad Automotor y las prestatarias de luz y gas se realiza ahora de manera mensual y automatizada. Muchos vecinos se encontrarán con facturas a valor pleno debido a este requisito patrimonial que no admite excepciones por ingresos. La pérdida del subsidio puede representar un incremento superior al 150% en el costo final de los servicios básicos para el próximo periodo estacional. Es vital revisar la situación registral de los vehículos familiares para entender el origen de los nuevos montos que llegarán en breve.

Ante la incertidumbre generada, los especialistas recomiendan verificar la inscripción en el padrón para evitar sorpresas desagradables en el presupuesto del hogar. Los usuarios que consideren errónea la quita deberán iniciar un reclamo administrativo aportando pruebas sobre su verdadera situación socioeconómica y financiera.