Temporal imparable: cayó una empalizada y no hubo heridos "de milagro"

La estructura se cayó en Independencia y 11 de septiembre.

El intenso temporal que afecta a Mar del Plata generó nuevos daños en la ciudad: una empalizada perteneciente a una obra de mantenimiento en un edificio se desplomó este martes en la zona de Independencia al 1100, casi 11 de septiembre.

El hecho ocurrió en medio de las fuertes ráfagas de viento que se registraban en ese momento. Según relataron vecinos, la estructura cedió de manera repentina y cayó sobre la vereda y parte de la calle.

A pesar de la violencia del episodio, no hubo personas heridas. Testigos aseguraron que “fue de milagro”, ya que en ese instante no pasaba nadie por el lugar, una situación que evitó consecuencias mayores.

La empalizada formaba parte del cerramiento de una obra en construcción y no resistió las condiciones climáticas adversas. El sector quedó parcialmente obstruido tras la caída, aunque no se reportaron daños en viviendas linderas.

El episodio se da en el marco de un alerta naranja por tormentas vigente en la ciudad, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo a los reportes, se esperan lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que pueden superar los 70 km/h e incluso acercarse a los 90 km/h.

Para este martes, además, se prevé una jornada con tormentas fuertes durante gran parte del día, con probabilidad de precipitaciones elevada y condiciones de baja visibilidad y alta humedad, lo que agrava el impacto del temporal en la vía pública.

En este contexto, las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar circular por zonas con obras o estructuras inestables y mantenerse informados ante posibles nuevas contingencias climáticas.