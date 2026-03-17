Renunció el titular de la Anses: quién asumirá en su lugar

Fernando Bearzi presentó este martes su renuncia como director ejecutivo de la Anses, a poco más de un año de haber asumido en el cargo. Con su salida, se convierte en el tercer funcionario en dejar ese puesto desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

Según indicaron fuentes oficiales, la dimisión fue elevada ante el Ministerio de Capital Humano que lo comunicó a través de redes sociales horas después.

Desde la cartera informaron que, “en el marco de una nueva etapa para Anses”, asumirá como nuevo director ejecutivo Guillermo Arancibia. Además, señalaron que la nueva conducción estará enfocada en la digitalización de procesos para optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo.

Bearzi, oriundo de Córdoba, había llegado al frente del organismo previsional tras desempeñarse como subdirector ejecutivo de Operaciones del Fondo de Sustentabilidad. Su designación se dio luego de la salida de Mariano de los Heros, quien fue desplazado en medio de la polémica por la edad jubilatoria.

Previamente, también había dejado el cargo Osvaldo Giordano, tras un pedido del propio Milei, luego de que su esposa, la diputada Alejandra Torres, votara en contra del proyecto de Ley Bases.