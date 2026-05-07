Encontraron los restos de otros 11 desaparecidos en La Perla.

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de otras 11 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar en los predios linderos al ex Centro Clandestino de Detención "La Perla", en la provincia de Córdoba.

Se trata del hallazgo del segundo grupo, ya que anteriormente habían encontrado e identificado a otros 12 desaparecidos. Ocurrió el pasado marzo en la zona conocida como "Loma del Torito" en campos de la Guarnición Militar de La Calera.

Los trabajos de campo habían sido iniciados durante el año 2025. Las primeras 12 identificaciones fueron posibles gracias a los análisis antropológicos y genéticos del EAAF, en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

El proceso es validado por el Juzgado Federal N°3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja y el próximo martes 12 de mayo se realizará una conferencia de prensa en la cual se brindarán detalles de esta nueva revelación.