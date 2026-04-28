Tras identificar a 12 desaparecidos, vuelven a excavar en La Perla

El próximo lunes comenzará una nueva fase de excavaciones en el predio del excentro clandestino de detención, tortura y exterminio "La Perla", en la provincia de Córdoba. Las tareas estarán a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que profundizará la búsqueda de víctimas del terrorismo de Estado.

La intervención se da después de los avances logrados en el 2025, cuando se recuperaron restos óseos que permitieron identificar a 12 personas que habían sido asesinadas y enterradas en una fosa común. Este proceso incluyó análisis antropológicos y la comparación de ADN con perfiles genéticos aportados por familiares, resguardados en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

La nueva etapa apunta a obtener más evidencia que contribuya a determinar la identidad de otras víctimas y a brindar respuestas a sus familias. Los trabajos preliminares comenzaron el viernes pasado con tareas de acondicionamiento del terreno, incluyendo la reparación del acceso y el desmalezamiento de unas tres hectáreas lindantes al área ya excavada.

Las excavaciones se desarrollarán en la zona conocida como Loma de Torito, dentro de la Reserva Natural Militar de La Calera, en el marco de una medida ordenada por el Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja.

El operativo se lleva adelante en conjunto con el Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta con el apoyo logístico y de recursos del gobierno provincial y la Municipalidad de Córdoba.