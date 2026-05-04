Video: levantó la persiana de un bodegón y se llevó el dinero de la caja registradora

Un delincuente levantó la persiana de un bodegón ubicado en Talcahuano y Solís -a pocos metros de la avenida Juan B. Justo- y, en cuestión de minutos, vació la caja registradora.

El hecho ocurrió este lunes pasada la medianoche. El sujeto ingresó al local, rodeó la mesada y fue directamente a buscar el dinero. “Sacó 100 mil pesos”, declaró el dueño del establecimiento en diálogo con 0223.

En las imágenes a las que tuvo acceso este medio, se observa que en el recorrido agarró una cerveza de litro de la heladera, aunque luego se arrepintió y la dejó en una esquina.

Respecto a la inseguridad en el barrio, la víctima aseguró que “todos los días están rompiendo un local distinto en Talcahuano, está terrorífico”.

A pesar de que la policía circula en la zona, el comerciante sostuvo que no es suficiente: “No los agarran y, al no tener armas, queda todo en la nada. Esto es tierra de nadie”, aseguró.

El episodio se suma a una seguidilla de hechos similares que mantienen en alerta a los comerciantes de la zona, quienes reclaman mayores medidas de seguridad para frenar una problemática que no da tregua.