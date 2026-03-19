Con fiesta incluida: Mar del Plata busca posicionarse como la reina del vermut artesanal

El proyecto de Unión por la Patria contempla la creación de una fiesta municipales.

Tras la experiencia positiva que atraviesa Mar del Plata luego de diseñar políticas para fomentar la industria del gin, ahora la mirada apunta a generar un proceso similar con otra bebida. La Comisión de Industria del Concejo Deliberante dio este jueves despacho favorable a un proyecto que busca crear un régimen de promoción para la elaboración, distribución y comercialización de vermut artesanal en Mar del Plata.

La iniciativa, presentada por el bloque de Unión por la Patria, propone establecer un marco normativo específico para este tipo de producción, con el objetivo de facilitar habilitaciones, ordenar la actividad y acompañar el crecimiento de un sector que viene ganando presencia en la ciudad.

El proyecto presentado por Mariana Cuesta y Diego García plantea incorporar la elaboración de vermut al Código de Ordenamiento Territorial como industria clase 3, lo que permitiría su funcionamiento en zonas mixtas al considerarse una actividad compatible con áreas residenciales por su bajo impacto ambiental y sonoro.

Además, prevé la posibilidad de que los establecimientos cuenten con espacios de degustación y venta directa, y contempla beneficios fiscales escalonados de hasta cinco años para las unidades productivas que se encuadren dentro de la producción artesanal.

Una de las novedades más salientes, es la creación de una fiesta anual en Mar del Plata, la Fiesta del Vermut Marplatense, destinada a promocionar y promover esa bebida y su producción local.

La Comisión de Industria aprobó el proyecto por unanimidad.

Informes técnicos con aval, pero con sugerencias

El expediente fue acompañado por informes favorables tanto del Ente Municipal de Turismo y Cultura como de la Secretaría de Desarrollo Local, que coincidieron en la necesidad de impulsar este tipo de iniciativas vinculadas a la producción local y a la identidad gastronómica de la ciudad.

Desde el Emturyc señalaron que el proyecto se alinea con las políticas de promoción y revalorización de la industria local, aunque sugirieron que el eventual evento anual previsto en la ordenanza se denomine Fiesta del Vermut Artesanal Local para incluir a todos los productores del partido.

Por su parte, la Dirección General de Comercio e Industria destacó el crecimiento sostenido de las bebidas artesanales en Mar del Plata, en línea con lo ocurrido previamente con la cerveza y el gin, y consideró que el vermut se suma a esa tendencia con emprendedores que ya están produciendo y posicionando sus marcas en el mercado local.

No obstante, el área técnica sugirió revisar algunos artículos del proyecto, entre ellos los que fijan límites de escala productiva y los que establecen exenciones impositivas, al entender que podrían resultar restrictivos o generar inequidades respecto de otros sectores que no contaron con beneficios similares.

Con el despacho favorable de comisión y los informes técnicos incorporados, el expediente ahora será analizado en la Comisión de Obras. Según lo adelantó el oficialismo, allí se trabajarán modificaciones al proyecto, en base a los aportes de las áreas técnicos del Municipio.