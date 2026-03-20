Andaba en una camioneta robada y con un pasamontañas: investigan su participación en varios robos

Un control de rutina de la policía terminó con la aprehensión de un hombre que circulaba a bordo de una camioneta robada.

Un control de rutina de la policía terminó con la aprehensión de un hombre de 40 años que circulaba a bordo de una camioneta con pedido de secuestro: a partir de algunos elementos secuestrados se investiga su posible participación en varios robos cometidos en la zona de Santa Clara del Mar.

El hecho tuvo lugar en la intersección de calles Juncal y Matheu cuando personal del Comando de Patrullas identificó una camioneta Chevrolet S10 que se encontraba detenida con dos ocupantes.

Al verificar el rodado, se detectó que poseía dominio apócrifo y mediante la numeración de chasis que registraba un pedido de secuestro activo por robo. La medida por la sustracción del rodado en la ciudad de Tandil estaba vigente desde el pasado 6 de marzo.

Durante la requisa de urgencia del vehículo, se secuestraron cables, herramientas de mano y un pasamontañas, los cuales serán materia de análisis en el marco de la investigación.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de causa por el delito de encubrimiento, el secuestro del rodado y de los elementos hallados. El imputado fue trasladado a Tribunales para prestar declaración.