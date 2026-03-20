Preocupación por el posible cierre de una sucursal del Banco Supervielle en Mar del Plata

La incertidumbre crece en el sector bancario de Mar del Plata ante el posible cierre de la sucursal del Supervielle de la avenida Colón y Victoriano Montes. Desde La Bancaria confirmaron que se encuentran en estado de alerta tras tomar conocimiento de la situación, aunque remarcaron que aún no hay precisiones oficiales por parte de la entidad.

Desde Bancaria expresaron que la principal preocupación del gremio pasa por la continuidad laboral de los empleados. “Nuestra función es mantener los puestos de trabajo y el banco lamentablemente no nos termina de confirmar el destino de los trabajadores de esa sucursal”, expresaron.

Según pudo saber 0223, desde el sindicato presentaron una nota solicitando detalles sobre el futuro de la sede y de sus trabajadores. Sin embargo, hasta el momento no obtuvieron respuesta. "Hablamos en potencial porque todavía no hay confirmación oficial. Le pedimos al banco que informe qué va a pasar con la sucursal de Colón y Victoriano Montes, si la van a cerrar y, en ese caso, cuál será el destino de los trabajadores”, explicaron.

Remarcaron que la prioridad será la defensa de las fuentes laborales: “Vamos a defender los puestos de trabajo. El banco puede tomar decisiones, pero de modo que no afecten los derechos de los trabajadores, y el empleo es uno de los más importantes”.

Además, dejaron trascender que la entidad habría abierto un programa de retiros voluntarios y que existiría una intención de achicar el plantel, aunque insistieron en que no hay confirmaciones oficiales: “Eso nos mantiene en alerta, porque no tenemos precisiones y necesitamos garantías para los trabajadores”.

Si bien no hay una fecha concreta para el eventual cierre, desde La Bancaria anticiparon que llevarán adelante las acciones administrativas necesarias para evitar despidos o pérdidas de puestois laborales.